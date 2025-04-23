«Выпотрошили бы»: Зеленский отменил поездку в Лондон из страха попасть в засаду Вэнса

Владимир Зеленский решил не ездить в Лондон на переговоры по Украине, чтобы не угодить в ловушку США, как это было во время встречи с американскими президентом и вице-президентом Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Об этом сообщает британское издание Independent.

По словам собеседников газет, Зеленский хорошо запомнил урок той западни, в которую он попал в Овальном кабинете, где его «выпотрошили». Почуяв, что и в Лондоне его поджидает что-то похожее, он отменил визит. Авторы указали, что, узнав об этом, глава Госдепа Марко Рубио понял, что ему туда ехать незачем, ведь там не будет его главной цели. В итоге статус переговоров значительно снизился.