«Выпотрошили бы»: Зеленский отменил поездку в Лондон из страха попасть в засаду Вэнса
Independent: Зеленский отменил поездку в Лондон из страха попасть в засаду США
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Владимир Зеленский решил не ездить в Лондон на переговоры по Украине, чтобы не угодить в ловушку США, как это было во время встречи с американскими президентом и вице-президентом Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Об этом сообщает британское издание Independent.
По словам собеседников газет, Зеленский хорошо запомнил урок той западни, в которую он попал в Овальном кабинете, где его «выпотрошили». Почуяв, что и в Лондоне его поджидает что-то похожее, он отменил визит. Авторы указали, что, узнав об этом, глава Госдепа Марко Рубио понял, что ему туда ехать незачем, ведь там не будет его главной цели. В итоге статус переговоров значительно снизился.
Это могло бы стать ещё одним щелчком по длинному носу Зеленского, поскольку в Лондоне ему был бы предъявлен ультиматум США и РФ, пойти на который глава киевского режима не может, пишет издание. В случае отказа он мог предстать препятствием на пути к миру и поджигателем войны, отвергающим переговоры, сказано в материале.
США на переговорах в Лондоне планировали предложить признать Крым российским. В ответ на это Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но её права на полуостров не признаёт. Узнав об этом, Рубио отменил свой визит, что вслед за ним сделали и главы МИД Германии и Франции. Статус переговоров резко снизился, но украинские политики приехали туда изначальным составом и даже в пиджаках. Там трио из Киева встретили британские министры.