ВСУ намерены ввести в заблуждение Армию России в Сумской области
В Сумской области отмечается активизация подразделений психологической борьбы Вооружённых сил Украины, которые пытаются дезинформировать российское командование относительно реальной оперативной обстановки в регионе. Как пишет ТАСС, украинская сторона реализует комплексный план, включающий массированную публикацию видеоматериалов, якобы свидетельствующих об отсутствии укреплений в регионе.
Параллельно ведётся массовая рассылка ложных координат военных объектов, что, по замыслу ВСУ, должно привести к последующему обвинению России в ударах по гражданской инфраструктуре в западных средствах массовой информации. Также внимание уделяется попыткам заманить российские подразделения вглубь украинской территории с целью их последующего изматывания в затяжных боях.
Напомним, что 13 апреля ВС РФ нанесли высокоточный удар по скоплению украинских военных в центре Сум, где в тот момент проводилась церемония награждения. По официальным данным Минобороны РФ, применение двух ракет «Искандер» позволило поразить около 60 целей.
Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024