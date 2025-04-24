В Сумской области отмечается активизация подразделений психологической борьбы Вооружённых сил Украины, которые пытаются дезинформировать российское командование относительно реальной оперативной обстановки в регионе. Как пишет ТАСС, украинская сторона реализует комплексный план, включающий массированную публикацию видеоматериалов, якобы свидетельствующих об отсутствии укреплений в регионе.

Параллельно ведётся массовая рассылка ложных координат военных объектов, что, по замыслу ВСУ, должно привести к последующему обвинению России в ударах по гражданской инфраструктуре в западных средствах массовой информации. Также внимание уделяется попыткам заманить российские подразделения вглубь украинской территории с целью их последующего изматывания в затяжных боях.