«Очаровала всех»: В Госдуме раскрыли, чего ждут от нового президента МОК
Депутат Журова заявила, что ждёт принципиальных перемен при новом президенте МОК
Кирсти Ковентри. Обложка © ТАСС / Thanassis Stavrakis
При новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри следует ожидать принципиальных перемен в деятельности организации. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Она была протеже [бывшего главы МОК Томаса] Баха, но были сомнения, что изберут женщину, тем более не из Европы. Думаю, она очаровала всех попыткой объяснить, что будет независимой. Это сыграло серьёзную роль», — подчеркнула парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Журова дополнила, что Россия лишний раз старалась не упоминать Ковентри из-за её африканского происхождения (Зимбабве). В таком случае, по словам депутата, пошли бы разговоры о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента МОК. По её словам, все прекрасно понимают, чем это обычно заканчивается.
«Россия кого-нибудь отрекламирует, а потом, как в первые выборы [Дональда] Трампа, весь срок он судился за то, что с РФ он не имел никаких дел и мы ему не помогали. Если бы не было таких разговоров, может быть мы уже тогда помирились бы с Америкой, выстроили с ними отношения», — пояснила спортсменка.
Напомним, ранее стало известно, что новой главой МОК избрали Кирсти Ковентри — двукратную олимпийскую чемпионку и министра спорта Зимбабве. Став первой женщиной на посту президента организации, она публично поддержала идею участия российских спортсменов в Играх.