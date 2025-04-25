«Очаровала всех»: В Госдуме раскрыли, чего ждут от нового президента МОК

Журова дополнила, что Россия лишний раз старалась не упоминать Ковентри из-за её африканского происхождения (Зимбабве). В таком случае, по словам депутата, пошли бы разговоры о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента МОК. По её словам, все прекрасно понимают, чем это обычно заканчивается.