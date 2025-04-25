Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск»
Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов совершил инспекционную поездку в расположение войск «Курск». В пресс-службе ведомства сообщили, что он провёл совещание и заслушал отчёты командования.
Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Видео © Telegram / Минобороны России
Генерал-полковник Валерий Солодчук представил министру доклад о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки «Курск». Белоусов высоко оценил результаты боевой работы.
«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области. Также сообщалось, что подразделения Армии России блокировали остатки сил противника в районе Горналя. Теперь ВС РФ держат под огневым контролем все пути снабжения украинских войск в этой локации.