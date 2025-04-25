ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 20:12

Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск»

Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов совершил инспекционную поездку в расположение войск «Курск». В пресс-службе ведомства сообщили, что он провёл совещание и заслушал отчёты командования.

Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Видео © Telegram / Минобороны России

Генерал-полковник Валерий Солодчук представил министру доклад о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки «Курск». Белоусов высоко оценил результаты боевой работы.

«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — заявили в оборонном ведомстве.

Российские войска ударили по штабу воевавшей в Курской области бригады ВСУ
Российские войска ударили по штабу воевавшей в Курской области бригады ВСУ

Ранее Life.ru писал, что бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области. Также сообщалось, что подразделения Армии России блокировали остатки сил противника в районе Горналя. Теперь ВС РФ держат под огневым контролем все пути снабжения украинских войск в этой локации.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar