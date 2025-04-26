В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что последний населённый пункт региона, село Горналь, был освобождён от украинских формирований.

Он особо отметил заслуги 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты, а также 1427-го мотострелкового полка, которые внесли значительный вклад в разгром противника.

Напомним, операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. В этот день были зафиксированы первые атаки и прорывы на приграничных территориях, включая районы Суджи и Коренево. Армия Украины понесла огромные потери.