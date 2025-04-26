ВС РФ помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военные содействуют властям Курской области в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями ВС РФ проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении ведомства.
В освобождённых районах Курской области продолжаются поиски отдельных украинских военнослужащих, скрывающихся на российской территории.
Напомним, что сегодня российские войска завершили операцию в Курской области, объявив о полном освобождении региона от вражеских формирований. Президент РФ Владимир Путин отметил успешные действия отдельных подразделений и выразил благодарность военнослужащим за разгром противника.