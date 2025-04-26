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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 13:57

ВС РФ помогают властям Курской области восстанавливать мирную жизнь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные содействуют властям Курской области в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями ВС РФ проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении ведомства.

В освобождённых районах Курской области продолжаются поиски отдельных украинских военнослужащих, скрывающихся на российской территории.

Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ
Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

Напомним, что сегодня российские войска завершили операцию в Курской области, объявив о полном освобождении региона от вражеских формирований. Президент РФ Владимир Путин отметил успешные действия отдельных подразделений и выразил благодарность военнослужащим за разгром противника.

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Алиса Хуссаин
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