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Опубликовано 27 апреля 2025, 12:05

Путин позвал Герасимова на тайный разговор после доклада об освобождении Курщины

Путин за кадром поговорил с Герасимовым после доклада об освобождении Курщины

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выслушав официальный доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении российскими войсками Курской области, решил продолжить беседу в закрытом формате. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Путин и Герасимов. Видео © ЗАРУБИН

«Всё, Валерий Васильевич, мы сейчас ещё переговорим», — обратился Путин к Герасимову.

Напомним, что 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о том, что Курская область была полностью освобождена от боевиков украинской армии. Таким образом, Украина утратила возможность потребовать обмена территориями на переговорах, на что изначально рассчитывало её руководство.

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