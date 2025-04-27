Путин позвал Герасимова на тайный разговор после доклада об освобождении Курщины

Президент России Владимир Путин, выслушав официальный доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении российскими войсками Курской области, решил продолжить беседу в закрытом формате. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Всё, Валерий Васильевич, мы сейчас ещё переговорим» , — обратился Путин к Герасимову.

Напомним, что 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о том, что Курская область была полностью освобождена от боевиков украинской армии. Таким образом, Украина утратила возможность потребовать обмена территориями на переговорах, на что изначально рассчитывало её руководство.