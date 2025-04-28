Военный эксперт назвал приоритетные задачи ВС РФ после освобождения Курской области

После освобождения Курской области одной ключевых задач Армии России в рамках СВО остаётся взятие Покровска, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, этот город в ДНР представляет собой важный стратегический пункт для ВСУ, открывающий путь к направлению Славянск-Краматорск.

Собеседник NEWS.ru также указал на важность создания зоны безопасности на границе с Сумской областью. Он отметил, что город Сумы находится близко к позициям российской армии, поэтому противник будет пытаться перебрасывать туда свои резервы.

«Надо помнить, что сам город Сумы находится от наших позиций менее, чем в 30 километрах. Так что враг сейчас там будет пытаться перебрасывать резервы, задержать. Боевая работа идёт на всех направлениях. Это безопасность наших регионов», — подчеркнул эксперт.

В освобождённых районах Курской области, как заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру», проводится не просто поиск военнослужащих ВСУ. Комплекс мер, реализуемых в Суджанском районе, гораздо шире. По его словам, речь идёт о целом ряде мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Помимо выявления и задержания укрывающихся украинских солдат, проводится проверка территории на наличие взрывоопасных предметов и других потенциальных угроз. Эксперт прогнозирует, что полная «зачистка» займёт не менее месяца.

«Будут проверять, пока все не найдут. Надо понимать, что, кроме солдат ВСУ, там остались минно-взрывные устройства, много трупов и много-много чего еще там надо проверять. На это уйдет не один месяц», — рассказал Литовкин.