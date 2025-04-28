На Украине изобрели и показали ЕС «экономический механизм репараций» для России

Украина предложила ввести «механизм репараций» со стороны России, а именно — специальную пошлину на российские товары, продаваемые на Западе. Об этом в своих социальных сетях рассказал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — сообщил он.

Шмыгаль также добавил, что Киев продолжит добиваться «полной конфискации» замороженных российских активов, напомнив, что страна уже получила возможность использовать $50 млрд, полученных от прибыли с заблокированных активов.