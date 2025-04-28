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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 05:38
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На Украине изобрели и показали ЕС «экономический механизм репараций» для России

Шмыгаль: Киев предложил ЕС «экономический механизм репараций» со стороны Москвы

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Украина предложила ввести «механизм репараций» со стороны России, а именно — специальную пошлину на российские товары, продаваемые на Западе. Об этом в своих социальных сетях рассказал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — сообщил он.

Шмыгаль также добавил, что Киев продолжит добиваться «полной конфискации» замороженных российских активов, напомнив, что страна уже получила возможность использовать $50 млрд, полученных от прибыли с заблокированных активов.

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Напомним, что Украина не получает доходы от активов России напрямую. Европейский союз (ЕС) предоставил Киеву кредит, который будет погашаться за счёт прибыли, полученной от российских средств, размещённых в западных депозитариях. Национальное собрание Франции уже одобрило резолюцию о конфискации замороженных российских активов. Общая сумма в западных странах оценивается примерно в €300 миллиардов, значительная часть которых находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что возможная конфискация замороженных в Европе российских активов будет расценена как «акт войны».

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Владимир Озеров
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