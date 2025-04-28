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Опубликовано 28 апреля 2025, 05:48
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«‎Органы поражены»: Большинство участников легендарной операции «Поток» всё ещё на лечении

Алаудинов сообщил, что участники операции «Поток» в Судже до сих пор на лечении

Обложка © Midjourney /Life.ru

Обложка © Midjourney /Life.ru

Большинство военнослужащих группы Аида спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по подземному штурму Суджи Курской области, остаются на лечении. О состоянии героев рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находятся на излечении, потому что время, проведённое непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы», — цитирует офицера ТАСС.

Он объяснил, что у ребят были поражены лёгкие, и дыхательные пути. Но Алаудинов уверен, что герои в скором времени выкарабкаются и вернутся в строй. При этом, по словам генерала, возможность дать им полноценно вылечиться есть.

Операция Армии России «Поток» стала важным этапом в освобождении Суджи. В ней участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовики «Востока», бойцы спецназа «Ахмат» и военные 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Ребята преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.

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Андрей Бражников
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