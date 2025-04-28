«‎Органы поражены»: Большинство участников легендарной операции «Поток» всё ещё на лечении

Большинство военнослужащих группы Аида спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по подземному штурму Суджи Курской области, остаются на лечении. О состоянии героев рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находятся на излечении, потому что время, проведённое непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы», — цитирует офицера ТАСС.

Он объяснил, что у ребят были поражены лёгкие, и дыхательные пути. Но Алаудинов уверен, что герои в скором времени выкарабкаются и вернутся в строй. При этом, по словам генерала, возможность дать им полноценно вылечиться есть.