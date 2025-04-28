Сила русской армии и народа заключается в человеческом отношении даже к врагу, уверен военный корреспондент «Соловьёв LIVE», редактор издания УРАЛ LIVE Андрей Гусельников. По его словам, только сильный человек может быть великодушным. Именно эти качества, а также готовность простить украинцев помогут Армии России одержать победу, подчеркнул собеседник РИАМО.

Военкор обратил внимание, что солдаты ВС РФ на передовой собирают тела убитых украинцев, чтобы потом их можно было передать родственникам или предать земле. Российские военные часто подчёркивают, что «мы не воюем с мёртвыми», отметил корреспондент.

«Точно так же наши не воюют с пленными. «Если он сдался, он для меня уже не враг», — говорил мне командир разведвзвода в Кременной. И, если человек сдался сам, то в 90% случаев с ним всё будет хорошо...» — подчеркнул Гусельников, напомнив, как нацисты из ВСУ обходятся с российскими пленными.