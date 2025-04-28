«Следы преступлений на больших территориях»: В СК РФ рассказали, как фиксируют злодеяния ВСУ

Заместитель руководителя Следственного комитета России, генерал-полковник Александр Фёдоров в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, как разоблачаются преступления ВСУ. Он отметил, что зафиксировать действия украинских военных помогает аэрофотосъёмка.

«Так понятны следы преступлений на больших территориях. Применяли её, например, когда ВСУ уничтожили Каховскую плотину. Тогда десятки сёл ушли под воду, много людей погибло, Крымский канал пересох и поля остались без воды», — подчеркнул замглавы СК РФ.

По его словам, данные методы позволяют собрать массу доказательств, чтобы виновные не ушли от ответственности.