СК РФ возбудил дело о теракте после прорыва на плотине Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления прилегающих территорий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции, по данным следствия, произошло "в результате преступных действий со стороны вооружённых формирований Украины".