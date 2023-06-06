СК РФ возбудил дело о теракте после прорыва на плотине Каховской ГЭС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления прилегающих территорий. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции, по данным следствия, произошло "в результате преступных действий со стороны вооружённых формирований Украины".
"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору и повлёкший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий)", — говорится в сообщении Следкома.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация местных. МЧС начало рассылать предупреждения жителям трёх районов Херсонской области об угрозе затопления: СМС приходят в Новокаховский округ, Алёшковский и Голопристанский районы. При этом украинские военные продолжают обстреливать город.