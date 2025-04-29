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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 09:10
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На Украине раскрыли причину потери истребителя Су-27

На Украине связали с человеческим фактором причину потери Су-27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В 3-й отдельной штурмовой бригаде сообщили, что украинские воздушные силы потеряли истребитель Су-27 во время серии взрывов в Черкассах, и причиной произошедшего стал человеческий фактор.

Как пояснил руководитель штабного фонда бригады Олег Петренко в эфире YouTube-канала «Новости Live», Су-27 принимал участие в отражении атаки беспилотников на город. Он не уточнил деталей инцидента, однако отметил, что самолёт был утрачен по причине, связанной с человеческим фактором.

Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16
Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16

Напомним, во время отражения атаки российских беспилотников украинский истребитель Су-27 потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться, после чего его нашли в лесном массиве и доставили в больницу. Этот самолёт считался одним из наиболее ценных для Вооружённых сил Украины. По одной из версий происшествия, Су-27 мог быть по ошибке сбит украинскими силами.

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Александра Мышляева
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