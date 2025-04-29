На Украине раскрыли причину потери истребителя Су-27

В 3-й отдельной штурмовой бригаде сообщили, что украинские воздушные силы потеряли истребитель Су-27 во время серии взрывов в Черкассах, и причиной произошедшего стал человеческий фактор.

Как пояснил руководитель штабного фонда бригады Олег Петренко в эфире YouTube-канала «Новости Live», Су-27 принимал участие в отражении атаки беспилотников на город. Он не уточнил деталей инцидента, однако отметил, что самолёт был утрачен по причине, связанной с человеческим фактором.