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Опубликовано 29 апреля 2025, 09:52
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Минобороны РФ подтвердило сбитый украинский истребитель Су-27

Фото © TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Фото © TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27. Согласно заявлению ведомства, самолёт был сбит российскими ВКС.

«ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16
Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16

Напомним, во время отражения атаки российских беспилотников украинский Су-27 потерпел крушение. Судьба пилота, успевшего катапультироваться, известна — он был найден и госпитализирован. Обстоятельства потери истребителя остаются не до конца ясными — появились версии о возможном дружественном огне. Украинская сторона, в свою очередь, рассматривает «человеческий фактор» как потенциальную причину произошедшего.

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Николь Вербер
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