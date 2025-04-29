Минобороны РФ подтвердило сбитый украинский истребитель Су-27

Напомним, во время отражения атаки российских беспилотников украинский Су-27 потерпел крушение. Судьба пилота, успевшего катапультироваться, известна — он был найден и госпитализирован. Обстоятельства потери истребителя остаются не до конца ясными — появились версии о возможном дружественном огне. Украинская сторона, в свою очередь, рассматривает «человеческий фактор» как потенциальную причину произошедшего.