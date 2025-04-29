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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 13:33
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«Не дать шанса»: На Западе раскрыли план Европы против России на 9 Мая

Advance: Европа будет уговаривать Киев не принимать майское перемирие с Москвой

Фото © Пресс-служба Владимира Зеленского

Фото © Пресс-служба Владимира Зеленского

Европа будет стремиться убедить Украину не заключать перемирие с Россией 9 Мая, сообщает издание Advance. Кроме того, по мнению обозревателя, РФ проявляет большую готовность к мирному урегулированию, чем Киев.

«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шёл навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945», — говорится в материале.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил о введении режима прекращения огня в зоне проведения СВО, который будет действовать с 7 мая до полуночи 11 мая. Российская сторона заявила о временной остановке всех военных операций на этот период и обратилась к Украине с призывом также соблюдать перемирие. В МИД РФ отметили, что такой шаг свидетельствует о стремлении Москвы к мирному разрешению конфликта. В то же время представители Украины расценили инициативу Путина как временную тактическую меру.

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Александра Мышляева
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