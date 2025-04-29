«Не дать шанса»: На Западе раскрыли план Европы против России на 9 Мая

«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шёл навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945», — говорится в материале.