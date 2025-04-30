Небензя заявил в ООН о готовности России к прямым переговорам с Украиной
Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © un.org
Россия открыта для прямых переговоров с украинскими властями без каких-либо предварительных условий. Эту позицию озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он указал на существующие проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, но отметил, что это не мешает намерениям вести диалог.
Небензя подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин инициировал майское перемирие как шаг в сторону мира. Дипломат выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.
«Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом Украине.
Как сообщал Life.ru, Кремль уже заявлял о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий. Однако Москва ещё не получала ответа от Киева по этому вопросу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что для возобновления прямых переговоров с Россией без посредников в лице США и Европы Зеленский должен отменить законодательный запрет на их проведение.