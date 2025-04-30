ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 23:07
8513

Небензя заявил в ООН о готовности России к прямым переговорам с Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © un.org

Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © un.org

Россия открыта для прямых переговоров с украинскими властями без каких-либо предварительных условий. Эту позицию озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он указал на существующие проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, но отметил, что это не мешает намерениям вести диалог.

Небензя подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин инициировал майское перемирие как шаг в сторону мира. Дипломат выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

«Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом Украине.

В Кремле заявили о готовности к переговорам, несмотря на вопросы о легитимности Зеленского
В Кремле заявили о готовности к переговорам, несмотря на вопросы о легитимности Зеленского

Как сообщал Life.ru, Кремль уже заявлял о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий. Однако Москва ещё не получала ответа от Киева по этому вопросу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что для возобновления прямых переговоров с Россией без посредников в лице США и Европы Зеленский должен отменить законодательный запрет на их проведение.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Россия
  • Украина
  • ООН
  • Василий Небензя
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar