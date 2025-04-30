Небензя заявил в ООН о готовности России к прямым переговорам с Украиной

Россия открыта для прямых переговоров с украинскими властями без каких-либо предварительных условий. Эту позицию озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он указал на существующие проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, но отметил, что это не мешает намерениям вести диалог.

Небензя подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин инициировал майское перемирие как шаг в сторону мира. Дипломат выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.