«Резануло по сердцу»: Телеведущий Кузичев рассказал о тяжёлом звонке от бывшего сослуживца с Украины

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев рассказал о неприятном разговоре с бывшим сослуживцем после начала СВО, который сильно ранил его. Подробностями журналист поделился в интервью Вячеславу Манучарову.

Кузичев рассказал о своём прошлом в военно-морском флоте. Он отметил, что сохранил связь с бывшими сослуживцами. В день начала СВО у него состоялся непростой телефонный разговор с одним из них, в ходе которого обсуждались отношения между Россией и Украиной. Сослуживец Кузичева выразил мнение, что совместными усилиями они смогут одолеть «бандеровцев».