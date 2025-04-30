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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 09:48
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«Резануло по сердцу»: Телеведущий Кузичев рассказал о тяжёлом звонке от бывшего сослуживца с Украины

Телеведущий Кузичев рассказал, как его бывший сослуживец перешёл на сторону ВСУ

Анатолий Кузичев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Анатолий Кузичев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев рассказал о неприятном разговоре с бывшим сослуживцем после начала СВО, который сильно ранил его. Подробностями журналист поделился в интервью Вячеславу Манучарову.

Кузичев рассказал о своём прошлом в военно-морском флоте. Он отметил, что сохранил связь с бывшими сослуживцами. В день начала СВО у него состоялся непростой телефонный разговор с одним из них, в ходе которого обсуждались отношения между Россией и Украиной. Сослуживец Кузичева выразил мнение, что совместными усилиями они смогут одолеть «бандеровцев».

«Потом прошло несколько лет, два [года]. Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что «резать русню» теперь и его цель, задача и идеал. Это меня резануло. Не по слуху, а по сердцу», — признался российский телеведущий.

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Тем временем со своими кровожадными целями ВСУ, очевидно, не справляются, и, более того, несут значительные потери. Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО ударом FPV-дрона был убит начальник РЭБ «Волков Да Винчи» Дмитрий Герула. А до этого сообщалось о ликвидации капитана морской пехоты ВСУ Игоря Колосницына.

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Мария Любицкая
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