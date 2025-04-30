«Резануло по сердцу»: Телеведущий Кузичев рассказал о тяжёлом звонке от бывшего сослуживца с Украины
Телеведущий Кузичев рассказал, как его бывший сослуживец перешёл на сторону ВСУ
Анатолий Кузичев. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев рассказал о неприятном разговоре с бывшим сослуживцем после начала СВО, который сильно ранил его. Подробностями журналист поделился в интервью Вячеславу Манучарову.
Кузичев рассказал о своём прошлом в военно-морском флоте. Он отметил, что сохранил связь с бывшими сослуживцами. В день начала СВО у него состоялся непростой телефонный разговор с одним из них, в ходе которого обсуждались отношения между Россией и Украиной. Сослуживец Кузичева выразил мнение, что совместными усилиями они смогут одолеть «бандеровцев».
«Потом прошло несколько лет, два [года]. Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что «резать русню» теперь и его цель, задача и идеал. Это меня резануло. Не по слуху, а по сердцу», — признался российский телеведущий.
Тем временем со своими кровожадными целями ВСУ, очевидно, не справляются, и, более того, несут значительные потери. Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО ударом FPV-дрона был убит начальник РЭБ «Волков Да Винчи» Дмитрий Герула. А до этого сообщалось о ликвидации капитана морской пехоты ВСУ Игоря Колосницына.