Российские бойцы застали ВСУ врасплох, зайдя с неожиданного направления при освобождении Нового

Военные группировки «Запад» в ходе освобождения населённого пункта Новое в ДНР застали ВСУ врасплох, зайдя с неожиданного для противника направления. Об этом рассказал командир штурмового отряда с позывным Варяг.

По его словам, ВСУ пытались перекрыть направление с помощью беспилотников, однако грамотные российские военные перехитрили врага.

«Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополки, какие переходы. И, соответственно, уже двойками, тройками перетягивались на исходное [место], накапливались там. В обозначенное время обозначенного дня уже начали заходить с того направления, где противник не ожидал», — приводит слова Варяга пресс-служба Минобороны.

Он добавил, что ВСУ в разные дни использовали дроны с различной частотой. Иногда можно было передвигаться свободно, а порой приходилось пропускать по одному бойцу, чтобы минимизировать потери.

Также Варяг отметил, что штурмовики используют плохую погоду. «В основном это дождь, туман, снег и метель, если зима. Очень сильный ветер, который характерен для этой местности в любое время года.

«Иногда противник отвлекается на другие направления и направляет все свои воздушные силы и дроны туда, и мы тоже используем эту возможность, действуя в это время», — указал военный.