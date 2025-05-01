«Получат деньги, не увязнув там»: Во Франции оценили ресурсную сделку США и Киева
Политик Филиппо: США смогут заработать на Украине, не погружаясь в её проблемы
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Сделка с Украиной позволит США обогатиться за счёт ресурсов страны, не принимая на себя бремя проблем Киева. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Вопреки желаниям Зеленского, Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Благодаря этому Соединённые Штаты получат деньги, не увязнув там», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
По его мнению, финансовая поддержка Киева, обусловленная политикой ЕС, ложится тяжёлым бременем на Париж. Кроме того, политик утверждает, что из-за европейский санкций Франция лишилась российского рынка, который, по его прогнозам, вскоре займут американские компании.
Life.ru сообщал, что 1 мая США и Украина достигли соглашения о природных ресурсах. США отметили, что их будущая военная помощь Украине будет засчитана как вклад в фонд. Также американский лидер оценил сделку по редкоземельным ресурсам на Украине в 350 млрд долларов.