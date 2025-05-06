Сын лидера Чеховской ОПГ Павлинова унаследовал миллиардную империю

После смерти Николая Павлинова, лидера Чеховской ОПГ, его состояние перешло к сыну Александру. В наследство вошли роскошные владения, бизнес-активы и легендарный «терем» — место тайных сходок криминальных авторитетов.

Особняк умершего лидера Чеховской ОПГ Николая Павлинова. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, Павлинову-младшему достался двухэтажный особняк площадью 475 м² в деревне Сергеево, оценённый в 25 миллионов рублей, а также участок в 2500 м² в Якшине стоимостью около 150 миллионов рублей. Эта территория, огороженная высоким забором и расположенная неподалёку от храма Грузинской иконы Божией Матери, была одной из ключевых резиденций ОПГ. Ещё один участок такой же площадью в посёлке Лопасная, с домом стоимостью 50 миллионов рублей, оценивается в 240 миллионов.

Именно в Лопасной Павлинов-старший регулярно собирал подельников для обсуждения криминальных дел и назначения ключевых фигур. На этих встречах нередко присутствовали местные чиновники, включая главу администрации. В посёлке также находился знаменитый «дом приёмов» с экзотическими животными — волками и павлинами, которых Александр Павлинов позже передал в зоопарки. Особняк остаётся под охраной, а внутри проживает прислуга.

Кроме недвижимости, сыну перешли счета, предприятия и другие активы, общая стоимость которых приближается к миллиарду рублей.