В очереди на подъездах к Крымскому мосту начали раздавать питьевую воду
Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
На майские праздники многие россияне решили поехать в Крым. Из-за этого на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае возникла очередь на досмотр. Оперативный штаб региона объявил о создании пунктов выдачи питьевой воды и организации дежурства медиков у подъездов к мосту, чтобы люди чувствовали себя более комфортно.
«Администрация Темрюкского района организовала дежурство медиков в непосредственной близости от очереди. Установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды волонтёрами», — рассказали в пресс-службе оперштаба.
Напомним, что длина пробки к Крымскому мосту достигла 10 километров. Со стороны Тамани перед въездом на сооружение выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. В связи с огромным затором на подъездах к Крымскому мосту российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП. Также РСТ просит принять меры для оптимизации транспортных потоков на время майских праздников.