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Регион
1 мая, 15:42

В очереди на подъездах к Крымскому мосту начали раздавать питьевую воду

Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

На майские праздники многие россияне решили поехать в Крым. Из-за этого на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае возникла очередь на досмотр. Оперативный штаб региона объявил о создании пунктов выдачи питьевой воды и организации дежурства медиков у подъездов к мосту, чтобы люди чувствовали себя более комфортно.

«Администрация Темрюкского района организовала дежурство медиков в непосредственной близости от очереди. Установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды волонтёрами»,рассказали в пресс-службе оперштаба.

Напомним, что длина пробки к Крымскому мосту достигла 10 километров. Со стороны Тамани перед въездом на сооружение выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. В связи с огромным затором на подъездах к Крымскому мосту российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП. Также РСТ просит принять меры для оптимизации транспортных потоков на время майских праздников.

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Полина Никифорова
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