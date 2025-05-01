В очереди на подъездах к Крымскому мосту начали раздавать питьевую воду

На майские праздники многие россияне решили поехать в Крым. Из-за этого на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае возникла очередь на досмотр. Оперативный штаб региона объявил о создании пунктов выдачи питьевой воды и организации дежурства медиков у подъездов к мосту, чтобы люди чувствовали себя более комфортно.