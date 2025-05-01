«Я под госохраной»: Гордон* пожаловался на «киллеров ФСБ», мешающих ему ходить по магазинам
Украинский пропагандист Гордон* боится ходить по магазинам из-за «киллеров ФСБ»
Дмитрий Гордон*. Обложка © Wikipedia / Dmitry Neymyrok
Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* сообщил, что опасается посещать магазины и водить машину, поскольку, по его словам, находится под угрозой со стороны «элитных киллеров ФСБ». Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам Гордона*, на Украине якобы были арестованы несколько групп, планировавших его убийство. В связи с этим он вынужден скрываться и перемещается по стране, избегая постоянного места жительства.
«Меня возят. Я под государственной охраной», — заявил пропагандист.
Напомним, в России против одиозного журналиста было возбуждено сразу несколько уголовных дел: по статьям о призывах к террористической деятельности, о распространении фейков о ВС РФ, о возбуждении ненависти или вражды, о призывах к развязыванию агрессивной войны. Как уточнило гособвинение, дело против Гордона* было возбуждено в том числе из-за призывов убить высшее руководство РФ и Белоруссии. В июле 2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского пропагандиста к 14 годам колонии за призывы к терроризму и распространение фейков об Армии РФ.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.