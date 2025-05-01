«Я под госохраной»: Гордон* пожаловался на «киллеров ФСБ», мешающих ему ходить по магазинам

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* сообщил, что опасается посещать магазины и водить машину, поскольку, по его словам, находится под угрозой со стороны «элитных киллеров ФСБ». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам Гордона*, на Украине якобы были арестованы несколько групп, планировавших его убийство. В связи с этим он вынужден скрываться и перемещается по стране, избегая постоянного места жительства.

«Меня возят. Я под государственной охраной», — заявил пропагандист.