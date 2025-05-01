Стало известно, как Трамп «привязал» себя к Украине
NYT: Заключив сделку по ресурсам, Трамп привязал себя к Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Подписанное Вашингтоном и Киевом соглашение о полезных ископаемых может быть прибыльным для обеих стран, но в то же время создает определённые обязательства для президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.
В статье подчёркивается, что практическая реализация соглашения и сроки получения от него прибыли пока не определены. Документ не содержит гарантий безопасности для Украины, но и не обязывает Киев выплачивать многомиллиардные суммы, как предлагал Трамп.
«Несмотря на все обстоятельства, долгожданное достижение договорённости практически гарантировало то, что ещё два месяца назад казалось маловероятным: оно связало Трампа с будущим Украины», — говорится в публикации.
Напомним, Вашингтон и Киев заключили соглашение о добыче природных ресурсов на Украине. США получат первоочередное право на покупку украинской продукции. Важно отметить, что соглашение не включает гарантий безопасности для Украины.