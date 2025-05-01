Пробка у Крымского моста уменьшилась вдвое

В два раза сократилось количество машин, которые ожидают своей очереди на досмотр для въезда на Крымский мост. Сейчас в пробке на подъездах стоят более 1,1 тысячи автомобилей, в то время как в 11 часов своей очереди ждали 2,7 тысячи машин. Об этом рассказали в Минтрансе России.

«По состоянию на 18 часов в очереди на досмотр со стороны Краснодарского края ожидает 1 180 транспортных средств. Это более чем в два раза меньше, чем количество машин, которое было в очереди сегодня в 11 часов», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что сейчас время ожидания для заезда на полуостров составляет около двух часов. Задействованы две площадки, на которых работают все посты ручного досмотра.