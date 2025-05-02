День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 22:57

Стрелявшего на Красной площади Павла Крисевича задержали за избиение таксиста

Задержание Крисевича. Обложка © Telegram / Крисевич. Лучше чем в тюрьме

Задержание Крисевича. Обложка © Telegram / Крисевич. Лучше чем в тюрьме

В Рязанской области задержан петербургский художник и акционист Павел Крисевич. Об этом его сторонники сообщили в Telegram. Мужчину подозревают в нападении на водителя такси, которое, по версии правоохранительных органов, произошло 12 февраля в городе Скопин.

По имеющейся информации, художника задержали на железнодорожной станции Милославская «по ориентировке». Затем его этапировали в отделение полиции города Скопин. Незадолго до встречи с правоохранителями в квартире скандального акциониста прошли обыски.

Имитировавший самоубийство на Красной площади акционист вышел из колонии
Имитировавший самоубийство на Красной площади акционист вышел из колонии

Напомним, что в 2021 году Павел Крисевич угодил в крупный скандал, когда дважды выстрелил в воздух из охолощённого оружия на Красной площади. За эту выходку он получил пять лет колонии общего режима.

Андрей Васильев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar