Стрелявшего на Красной площади Павла Крисевича задержали за избиение таксиста
Задержание Крисевича. Обложка © Telegram / Крисевич. Лучше чем в тюрьме
В Рязанской области задержан петербургский художник и акционист Павел Крисевич. Об этом его сторонники сообщили в Telegram. Мужчину подозревают в нападении на водителя такси, которое, по версии правоохранительных органов, произошло 12 февраля в городе Скопин.
По имеющейся информации, художника задержали на железнодорожной станции Милославская «по ориентировке». Затем его этапировали в отделение полиции города Скопин. Незадолго до встречи с правоохранителями в квартире скандального акциониста прошли обыски.
Напомним, что в 2021 году Павел Крисевич угодил в крупный скандал, когда дважды выстрелил в воздух из охолощённого оружия на Красной площади. За эту выходку он получил пять лет колонии общего режима.