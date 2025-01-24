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24 января, 11:02

Имитировавший самоубийство на Красной площади акционист вышел из колонии

Осуждённый в 2022 году акционист Крисевич вышел на свободу

Павел Крисевич на суде. Обложка © ТАСС / П/с Тверского суда

Павел Крисевич на суде. Обложка © ТАСС / П/с Тверского суда

Акционист Павел Крисевич, который был осуждён за имитацию самоубийства на Красной площади, отсидел срок и вышел на волю. Об этом сообщила его группа поддержки в социальных сетях.

Сообщается, что его поместили в СИЗО летом 2021 года. В заключении оказалась журналистка Ника Самусик, снимавшая акцию с фейковой самоликвидацией. Вскоре её отпустили. В 2022 году Крисевича приговорили вк пяти годам колонии по обвинению в хулиганстве на почве идеологической ненависти.

Крисевич освободился из петербургской ИК-5 утром. Его встретила жена.

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Напомним, в июне 2021 года Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась. Затем его отправили в СИЗО. Сам акционист объяснил, что это был перформанс против страха.

Николай Рюмин
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