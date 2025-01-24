Имитировавший самоубийство на Красной площади акционист вышел из колонии

Акционист Павел Крисевич, который был осуждён за имитацию самоубийства на Красной площади, отсидел срок и вышел на волю. Об этом сообщила его группа поддержки в социальных сетях.

Сообщается, что его поместили в СИЗО летом 2021 года. В заключении оказалась журналистка Ника Самусик, снимавшая акцию с фейковой самоликвидацией. Вскоре её отпустили. В 2022 году Крисевича приговорили вк пяти годам колонии по обвинению в хулиганстве на почве идеологической ненависти.

Напомним, в июне 2021 года Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась. Затем его отправили в СИЗО. Сам акционист объяснил, что это был перформанс против страха.