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2 мая, 01:43

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, который отслеживает оперативную ситуацию на подходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

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Напомним, 1 мая на подъезде к мосту образовалась крупная пробка из тысяч машин. Уже к вечеру затор уменьшился почти в два раза, а в ночь на 2 мая стало известно, что очереди и вовсе были ликвидированы. Затем Крым подвергся массированной комбинированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины, которую отражают силы ПВО и флот.

Тимур Хингеев
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