Очереди перед Крымским мостом устранены: Проезд свободен с обеих направлений
Очереди перед Крымским мостом ликвидированы с обеих сторон
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
Многокилометровые автомобильные заторы на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы. Об этом сообщили в Telegram-канале, публикующем актуальные сведения о ситуации вблизи транспортного сооружения.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в публикации.
Напомним, утром 1 мая на подъезде к мосту образовалась гигантская пробка. К 10:00 со стороны Тамани перед въездом на сооружение выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. В связи с этим Российский союз туриндустрии обратился к властям регионов с просьбой рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП. Уже к вечеру затор уменьшился почти в два раза.