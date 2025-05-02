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Регион
1 мая, 22:22

Очереди перед Крымским мостом устранены: Проезд свободен с обеих направлений

Очереди перед Крымским мостом ликвидированы с обеих сторон

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Многокилометровые автомобильные заторы на подъездах к Крымскому мосту ликвидированы. Об этом сообщили в Telegram-канале, публикующем актуальные сведения о ситуации вблизи транспортного сооружения.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в публикации.

В очереди на подъездах к Крымскому мосту начали раздавать питьевую воду
В очереди на подъездах к Крымскому мосту начали раздавать питьевую воду

Напомним, утром 1 мая на подъезде к мосту образовалась гигантская пробка. К 10:00 со стороны Тамани перед въездом на сооружение выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. В связи с этим Российский союз туриндустрии обратился к властям регионов с просьбой рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП. Уже к вечеру затор уменьшился почти в два раза.

Тимур Хингеев
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