Процесс урегулирования конфликта на Украине находится в сфере интересов крупных геополитических игроков. Такое мнение высказала бывший сенатор от Крыма и член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, отметив, что боевые действия всё же будут завершены.

«Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдёт. Ведь очень серьёзные политические игроки в этом заинтересованы», — заявила она в беседе с РИА «Новости».

По мнению Ковитиди, Москва выступает за достижение прочного, а главное — долгосрочного мира, но категорически против того, чтобы перемирие служило для накопления ресурсов и дальнейшего военного усиления Киева.

В процессе урегулирования принимают участие и США, которые, в первую очередь, преследуют собственные интересы. Однако порой, по словам Ковитиди, они совпадают с интересами российской стороны, а этим «грех не воспользоваться».