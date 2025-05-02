В Совфеде заявили об интересе «серьёзных игроков» к урегулированию на Украине
Ковитиди: В разрешении украинского конфликта заинтересованы серьёзные игроки
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Процесс урегулирования конфликта на Украине находится в сфере интересов крупных геополитических игроков. Такое мнение высказала бывший сенатор от Крыма и член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, отметив, что боевые действия всё же будут завершены.
«Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдёт. Ведь очень серьёзные политические игроки в этом заинтересованы», — заявила она в беседе с РИА «Новости».
По мнению Ковитиди, Москва выступает за достижение прочного, а главное — долгосрочного мира, но категорически против того, чтобы перемирие служило для накопления ресурсов и дальнейшего военного усиления Киева.
В процессе урегулирования принимают участие и США, которые, в первую очередь, преследуют собственные интересы. Однако порой, по словам Ковитиди, они совпадают с интересами российской стороны, а этим «грех не воспользоваться».
Напомним, ранее США сообщили, что прекращают свою посредническую миссию в переговорах России и Украины. Вашингтон считает приоритетом установление прямых контактов между Москвой и Киевом. В ЕС, в свою очередь, отметили, что их представители не будут выступать посредником в решении украинского вопроса. Напротив, европейские страны и дальше будут оказывать военную поддержку киевским властям.