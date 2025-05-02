День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 16:56

В Совфеде заявили об интересе «серьёзных игроков» к урегулированию на Украине

Ковитиди: В разрешении украинского конфликта заинтересованы серьёзные игроки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Процесс урегулирования конфликта на Украине находится в сфере интересов крупных геополитических игроков. Такое мнение высказала бывший сенатор от Крыма и член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, отметив, что боевые действия всё же будут завершены.

«Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдёт. Ведь очень серьёзные политические игроки в этом заинтересованы», — заявила она в беседе с РИА «Новости».

По мнению Ковитиди, Москва выступает за достижение прочного, а главное — долгосрочного мира, но категорически против того, чтобы перемирие служило для накопления ресурсов и дальнейшего военного усиления Киева.

В процессе урегулирования принимают участие и США, которые, в первую очередь, преследуют собственные интересы. Однако порой, по словам Ковитиди, они совпадают с интересами российской стороны, а этим «грех не воспользоваться».

В ЕС напомнили Киеву о старых обязательствах на фоне ресурсной сделки с США
В ЕС напомнили Киеву о старых обязательствах на фоне ресурсной сделки с США

Напомним, ранее США сообщили, что прекращают свою посредническую миссию в переговорах России и Украины. Вашингтон считает приоритетом установление прямых контактов между Москвой и Киевом. В ЕС, в свою очередь, отметили, что их представители не будут выступать посредником в решении украинского вопроса. Напротив, европейские страны и дальше будут оказывать военную поддержку киевским властям.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar