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3 мая, 12:43

Россиянам объяснили, как не словить «белочку» на майских праздниках

Нарколог Исаев: В майские праздники больше шансов заработать алкогольный делирий

Мужчина отмечает майские праздники. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина отмечает майские праздники. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В майские праздники люди зачастую теряют контроль над количеством выпитого, гуляя с утра и до вечера. Дни сливаются в единый поток, а бесчисленные застолья не дают организму шансов на восстановление, предупредил президент Независимой наркологической гильдии, врач-психиатр Руслан Исаев.

По его словам, одним из самых тяжёлых последствий праздников становится развитие алкогольных психозов, в том числе делирия, который в народе называется «белой горячкой» или «белочкой». Негативное состояние сопровождается выраженным нарушением сознания, галлюцинациями, бредом и тяжёлой тревогой. Оно развивается через 2–4 дня после резкого прекращения пьянства и попытки «протрезветь» без медицинской помощи.

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Кроме того, алкоголь резко усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу. В результате растёт риск инфарктов, инсультов и острых панкреатитов. Ослабленные хроническими недугами организмы могут не выдержать замкнутый круг интоксикации в попытке «похмелиться», подчеркнул кандидат медицинских наук.

Собеседник аif.ru призвал не сводить отдых исключительно к застолью. Также важно контролировать количество выпитого и не смешивать разные алкогольные напитки. А ещё важно прислушиваться к своему самочувствию. Если появляются тревожность, бессонница, учащённое сердцебиение или тремор, нужно прекратить употребление спиртного и обратиться за медицинской помощью, заключил нарколог.

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Ранее кардиолог объяснил, как безопасно летать сердечникам. Он запретил пить алкоголь «для храбрости». Кроме того, россиянам рассказали, как «переварить» майские застолья без вреда здоровью.

Борис Эльфанд
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