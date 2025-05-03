Россиянам объяснили, как не словить «белочку» на майских праздниках

В майские праздники люди зачастую теряют контроль над количеством выпитого, гуляя с утра и до вечера. Дни сливаются в единый поток, а бесчисленные застолья не дают организму шансов на восстановление, предупредил президент Независимой наркологической гильдии, врач-психиатр Руслан Исаев.

По его словам, одним из самых тяжёлых последствий праздников становится развитие алкогольных психозов, в том числе делирия, который в народе называется «белой горячкой» или «белочкой». Негативное состояние сопровождается выраженным нарушением сознания, галлюцинациями, бредом и тяжёлой тревогой. Оно развивается через 2–4 дня после резкого прекращения пьянства и попытки «протрезветь» без медицинской помощи.

Кроме того, алкоголь резко усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу. В результате растёт риск инфарктов, инсультов и острых панкреатитов. Ослабленные хроническими недугами организмы могут не выдержать замкнутый круг интоксикации в попытке «похмелиться», подчеркнул кандидат медицинских наук.