В Часовом Яре украинские военные прибегли к циничному приёму, используя детей в качестве приманки для выявления позиций российских войск. Как рассказал боец бригады «Русь» с позывным Асыл, двое подростков были замечены в микрорайоне Северный.

Они намеренно выкрикивали слова, провоцирующие российских солдат, в то время как их действия координировались с беспилотников ВСУ.

Боец подчеркнул, что детей сопровождали дроны, один из которых был оснащён камерой высокого разрешения, а другие несли взрывные устройства. Благодаря оперативной передаче информации между бойцами провокация не удалась, никто не вступил в контакт с детьми.

«Враги используют все средства <…>, чтобы найти нас. Отправляют даже детей, на Северном (микрорайон Северный в Часовом Яре. — Прим. Life.ru), — приводит его слова ТАСС.

Асыл пояснил, что двое детей, примерно 13 и 11 лет, ходили по улицам и кричали с акцентом «русские!». Они пытались вызвать жалость у местных жителей, чтобы те навели артиллерию и беспилотники на наши позиции.

Асыл выразил уверенность, что дети действовали под принуждением украинских военных, методично проходя улицу за улицей. Он надеется, что после выполнения этой опасной миссии они смогли вернуться к своим семьям.