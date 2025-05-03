Лидер «Ногу свело!» Покровский* отказался от публичной поддержки Киева, чтобы не терять аудиторию

По информации Mash, нечто подобное произошло на закрытом мероприятии в Казахстане для 500 человек. Во время выступления Покровский* поинтересовался у организатора, можно ли ему исполнять песни, выпущенные после начала СВО. Организатор ответил, что лучше исполнять только известные хиты и избегать политических высказываний.