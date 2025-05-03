Лидер «Ногу свело!» Покровский* отказался от публичной поддержки Киева, чтобы не терять аудиторию
Mash: Покровский* отказался от публичной поддержки Украины
Максим Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy
Уехавший из России лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* отказался публично поддерживать Украину на частных выступлениях. Он опасается потерять доход и часть своей пророссийской аудитории, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, нечто подобное произошло на закрытом мероприятии в Казахстане для 500 человек. Во время выступления Покровский* поинтересовался у организатора, можно ли ему исполнять песни, выпущенные после начала СВО. Организатор ответил, что лучше исполнять только известные хиты и избегать политических высказываний.
В социальных сетях музыкант придерживался более радикальной позиции, публикуя проукраинские тексты, а также размахивая флагом Незалежной на собственным выстулениях. Со временем запал Покровского* заметно поутих.
Напомним, Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Также музыканту вменялось административное правонарушение по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ», однако оно было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
* Признан в России иностранным агентом.