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3 мая, 12:36

Лидер «Ногу свело!» Покровский* отказался от публичной поддержки Киева, чтобы не терять аудиторию

Mash: Покровский* отказался от публичной поддержки Украины

Максим Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Максим Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Уехавший из России лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* отказался публично поддерживать Украину на частных выступлениях. Он опасается потерять доход и часть своей пророссийской аудитории, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации Mash, нечто подобное произошло на закрытом мероприятии в Казахстане для 500 человек. Во время выступления Покровский* поинтересовался у организатора, можно ли ему исполнять песни, выпущенные после начала СВО. Организатор ответил, что лучше исполнять только известные хиты и избегать политических высказываний.

В социальных сетях музыкант придерживался более радикальной позиции, публикуя проукраинские тексты, а также размахивая флагом Незалежной на собственным выстулениях. Со временем запал Покровского* заметно поутих.

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Напомним, Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Также музыканту вменялось административное правонарушение по статье «‎Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ», однако оно было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

* Признан в России иностранным агентом.

Мария Любицкая
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