«Навсегда в моём сердце»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в особый день

Диана Гурцкая тяжело переживает вторую годовщину со дня смерти мужа Петра Кучеренко, который скоропостижно скончался во время рабочей поездки. Заместителю министра науки и образования стало плохо на борту самолёта, следовавшего с Кубы в Россию. Несмотря на экстренную посадку в Минеральных Водах и усилия врачей, спасти его не удалось — причиной смерти стал разрыв аорты.

В день рождения супруга певица опубликовала в социальных сетях пронзительный пост, выразив свою боль и тоску. Уже второй год главный праздник для неё вновь проходит в его отсутствие. Певица поделилась, что с течением времени приходит понимание: их любовь не исчезла с его уходом, а лишь трансформировалась, приняв новую форму.

«Ты в каждом моём слове и улыбке, в каждом решении, в каждой безмолвной паузе. Ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моём сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала артистка.