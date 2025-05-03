«Навсегда в моём сердце»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в особый день
Диана Гурцкая трогательно почтила память умершего мужа в день его рождения
Диана Гурцкая с семьёй. Фото © VK/Диана Гурцкая
Диана Гурцкая тяжело переживает вторую годовщину со дня смерти мужа Петра Кучеренко, который скоропостижно скончался во время рабочей поездки. Заместителю министра науки и образования стало плохо на борту самолёта, следовавшего с Кубы в Россию. Несмотря на экстренную посадку в Минеральных Водах и усилия врачей, спасти его не удалось — причиной смерти стал разрыв аорты.
В день рождения супруга певица опубликовала в социальных сетях пронзительный пост, выразив свою боль и тоску. Уже второй год главный праздник для неё вновь проходит в его отсутствие. Певица поделилась, что с течением времени приходит понимание: их любовь не исчезла с его уходом, а лишь трансформировалась, приняв новую форму.
«Ты в каждом моём слове и улыбке, в каждом решении, в каждой безмолвной паузе. Ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моём сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала артистка.
Ранее Life.ru писал, что после смерти мужа Петра Кучеренко Диана Гурцкая редко выходит на публику. В программе «Когда все дома» певица поделилась своими чувствами. Певица с трепетом вспоминает своего супруга. Исполнительница признаётся, что время не способно заглушить боль утраты, и память о любимом человеке остаётся с ней навсегда.