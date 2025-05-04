Стало известно, в каких регионах России сильнее всего подорожают новые квартиры

Аналитики определили регионы России с наибольшим потенциалом роста цен на новые квартиры. В пятёрку лидеров вошли Республика Коми, Омская, Орловская, Рязанская области и Красноярский край. Результаты исследования публикует «Газета.ru».

Республика Коми выделяется сочетанием ключевых факторов: 21% населения зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц, объём строительства составляет всего 316 кв. м на 1000 жителей, а предложение сократилось на 13%. В 2023 году цены выросли на 25%, но в 2024-м снизились на 19%, что может указывать на возможность восстановления, выяснили аналитики KEY CAPITAL.

Омская область демонстрирует низкий уровень высоких зарплат (7%) и умеренный объём застройки (480 кв. м на 1000 человек) с коррекцией цен: +36% в 2023 году и -18% в 2024-м. Орловская область отмечается резким снижением предложения (-28%) при низкой доле высоких доходов (4%), с ростом цен в 2023 году (+24%) и падением в следующем (-19%).

Красноярский край продолжает расти: +41% в 2023-м и +9% в 2024-м, с 23% населения, зарабатывающего более 100 тыс. рублей. Рязанская область характеризуется умеренным строительством и снижением предложения (-12%), а также значительной коррекцией цен: -21% после роста на 28% в 2023 году, выяснили авторы исследования.