«Его дело — кататься, а не рассуждать»: Вяльбе прошлась по Клебо за слова о россиянах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что мнение норвежского пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о возможном возвращении российских лыжников к международным соревнованиям не должно никем учитываться, поскольку он всего лишь спортсмен. Её слова приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать», — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР также отметила, что в период отсутствия конкуренции со стороны россиян норвежским спортсменам «удобно делить медали». По её словам, для них главное — это заработок, а сейчас у них есть возможность меньше трудиться и больше зарабатывать при этом.

«Когда есть возможность зарабатывать больше при меньших усилиях, какие к ним могут быть претензии — всё вполне логично», — добавила Вяльбе.