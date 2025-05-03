«Его дело — кататься, а не рассуждать»: Вяльбе прошлась по Клебо за слова о россиянах
Вяльбе: Клебо не должен был высказываться о возвращении россиян на турниры
Елена Вяльбе, Йоханнес Клебо. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, Maxim Thore
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что мнение норвежского пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о возможном возвращении российских лыжников к международным соревнованиям не должно никем учитываться, поскольку он всего лишь спортсмен. Её слова приводит издание «Спорт-Экспресс».
«Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать», — заявила Вяльбе.
Глава ФЛГР также отметила, что в период отсутствия конкуренции со стороны россиян норвежским спортсменам «удобно делить медали». По её словам, для них главное — это заработок, а сейчас у них есть возможность меньше трудиться и больше зарабатывать при этом.
«Когда есть возможность зарабатывать больше при меньших усилиях, какие к ним могут быть претензии — всё вполне логично», — добавила Вяльбе.
Ранее Йоханнес Клебо заявил, что у норвежцев и россиян довольно крепкая конкуренция в лыжных гонках, однако сейчас российским спортсменам не место на международных соревнованиях. Видимо, кто-то доходчиво объяснил ему, что говорить можно, а что нельзя, поскольку в сентябре 2024 года норвежский лыжник признался, что ему не хватает россиян на гонках и той увлекательной борьбы, которую они способны навязывать.