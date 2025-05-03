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3 мая, 14:47

Врач Вучича назвал причину недомогания, из-за которой пришлось прервать визит в США

Врач: Причиной недомогания Вучича в США стало повышение кровяного давления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

После обследования в Белграде состояние президента Сербии Александра Вучича оценивается как стабильное и удовлетворительное. Об этом сообщил журналистам доктор Драган Динчич из белградской Военно-медицинской академии (ВМА).

По словам доктора, сербскому политику стало плохо в США, когда у него подскочило кровяное давление.


«Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию», — сказал медик.

Состояние Вучича улучшилось, когда он вернулся в Белград. Врач добавил, что сербский лидер испытывает проблемы с давлением уже 10 лет.

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Напомним, что во время визита в Соединённые Штаты Александр Вучич резко почувствовал себя плохо, из-за чего поездку пришлось прервать. Его доставили обратно в Сербию, в больницу военно-медицинской академии в Белграде.

Владимир Озеров
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