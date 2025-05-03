Врач Вучича назвал причину недомогания, из-за которой пришлось прервать визит в США

После обследования в Белграде состояние президента Сербии Александра Вучича оценивается как стабильное и удовлетворительное. Об этом сообщил журналистам доктор Драган Динчич из белградской Военно-медицинской академии (ВМА).

По словам доктора, сербскому политику стало плохо в США, когда у него подскочило кровяное давление.



«Состояния здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию», — сказал медик.

Состояние Вучича улучшилось, когда он вернулся в Белград. Врач добавил, что сербский лидер испытывает проблемы с давлением уже 10 лет.