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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 мая, 19:22

«Россия усмирит эту бешеную собаку»: На Западе раскрыли новый план Зеленского по СВО

Риттер: Зеленский пытается превратить СВО в войну с Россией

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский стремится превратить специальную военную операцию в полномасштабную войну с Россией. Такое мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер в соцсетях X. Он прокомментировал слова украинского лидера о стремлении ускорить разработку баллистических ракет для Украины.

«Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет»,написал Риттер.

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Мира не будет: Зеленский поручил ускорить создание украинских баллистических ракет

По его словам, Киев отказывается от шанса сохранить своеё государство. Он движется к будущему, в котором Украины не окажется.

«Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше», — добавил эксперт

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский отказался от прямых переговоров с Москвой. Глава киевского режима также отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь празднования Дня Победы.

Лия Мурадьян
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