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3 мая, 21:49

Трезвый взгляд: В Госдуме прокомментировали слова Марко Рубио о границах Украины

Депутат Шеремет назвал заявление Рубио о границах Украины трезвым взглядом

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал трезвой позицию госсекретаря США Марко Рубио, заявившего о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. Он отметил, что украинская государственность была принесена в жертву интересам западных партнёров, и сейчас от страны осталась лишь территория.

«Ни о каком возврате Украины к границам 1991 года [речи] быть не может», приводит слова Шеремета РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что Россия не намерена обсуждать пересмотр своей границы и будет защищать народы, сделавшие выбор в пользу совместного развития с РФ.

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Ранее Рубио заявил, что Киев не в силах восстановить контроль над территориями, утраченными после 2014 года. Позицию американского политика поддержали и в российском МИД, где назвали западные притязания на «границы-1991» проявлением «людоедского инстинкта».

Артём Гапоненко
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