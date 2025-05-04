Трезвый взгляд: В Госдуме прокомментировали слова Марко Рубио о границах Украины
Депутат Шеремет назвал заявление Рубио о границах Украины трезвым взглядом
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал трезвой позицию госсекретаря США Марко Рубио, заявившего о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. Он отметил, что украинская государственность была принесена в жертву интересам западных партнёров, и сейчас от страны осталась лишь территория.
«Ни о каком возврате Украины к границам 1991 года [речи] быть не может», — приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнул, что Россия не намерена обсуждать пересмотр своей границы и будет защищать народы, сделавшие выбор в пользу совместного развития с РФ.
Ранее Рубио заявил, что Киев не в силах восстановить контроль над территориями, утраченными после 2014 года. Позицию американского политика поддержали и в российском МИД, где назвали западные притязания на «границы-1991» проявлением «людоедского инстинкта».