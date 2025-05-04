Секрет успешных сделок: Нутрициолог раскрыла Life.ru три волшебных напитка для переговоров

Безусловно, волшебных эликсиров не бывает. Однако нутрициолог Ирина Селиванова поделилась с Life.ru напитками, которые могут помочь в подготовке к важным встречам и переговорам. По её словам, некоторые натуральные компоненты действительно способны улучшить концентрацию, снизить стресс и повысить работоспособность.

На первом месте — травяной чай с саган-дайля, розмарином и мятой. Такой напиток обладает тонизирующим эффектом, помогает снять тревожность и улучшает настроение. Розмариновая кислота в составе напитка способствует повышению концентрации и скорости мышления.

Волшебный напиток номер 2 — ягодные смузи. Сок из цитрусовых, говорим про свежевыжатый, а ещё лучше смузи, — богат природным витамином С и биофлаваноидами, которые помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и когнитивные способности. Смело пейте, но не на ежедневной основе. Ирина Селиванова Нутрициолог

Кроме того, добавление гранатового сока усиливает эффект за счёт полифенолов, улучшающих кровообращение и насыщение мозга кислородом. Также полезны сочетания чёрных ягод с яблоком, которые положительно влияют на память и настроение.

На третьем месте — овощные соки. Свекольный сок содержит оксид азота, который улучшает кровоток. Шпинат дополняет действие свеклы, обеспечивая организм полезными микроэлементами. Также оксид азота участвует в нейротрансмиссии. Он является одним из нейромедиаторов, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками.

«Это свойство влияет на когнитивные функции, настроение (повышает его) и общее психоэмоциональное состояние», — заключила Селиванова.