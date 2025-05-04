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Регион
4 мая, 00:13

Отвоевать территорию: США провоцируют Украину на новую агрессию против России

FT: Украина может начать войну за Крым, если США не признают его российским

Украина может вновь попытаться отвоевать Крым, если США не сделают шаг к официальному признанию полуострова российским. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на возможные сценарии развития событий в украинском конфликте.

По мнению авторов издания, отсутствие чёткой позиции Запада, в частности Вашингтона, может дать Киеву основание для активизации военных действий против России.

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, откроет для Киева возможность воевать – или, по крайней мере, завоёвывать территорию другими способами», – говорится в статье.

Тем временем спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы рассмотреть возможность частичного согласия на территориальные требования России в рамках мирного урегулирования конфликта.

Сам главарь киевского режима в апреле признал, что вернуть Крым военным путем будет крайне сложно. Зеленский заявил, что у Незалежной нет сил для этого, добавив, что возвращение к границам 1991 года также остаётся под вопросом.

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Напомним, 3 мая ВСУ нанесли самый массированный с начала года удар по Крыму, атаковав полуостров британскими ракетами, беспилотниками и безэкипажными морскими катерами. Организатором масштабного налёта может быть Британия.

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Юния Ларсон
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