Отвоевать территорию: США провоцируют Украину на новую агрессию против России

Украина может вновь попытаться отвоевать Крым, если США не сделают шаг к официальному признанию полуострова российским. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на возможные сценарии развития событий в украинском конфликте.

По мнению авторов издания, отсутствие чёткой позиции Запада, в частности Вашингтона, может дать Киеву основание для активизации военных действий против России.

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, откроет для Киева возможность воевать – или, по крайней мере, завоёвывать территорию другими способами», – говорится в статье.

Тем временем спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы рассмотреть возможность частичного согласия на территориальные требования России в рамках мирного урегулирования конфликта.