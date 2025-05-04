День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 05:55

Зеленский грозится обложить санкциями всех, кто помогает России

Зеленский: Киев готовит санкции против стран, помогающих РФ обходить ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против тех стран, которые оказывают поддержку России. Соответствующая публикация появилась в соцсетях главаря киевского режима.

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — написал Зеленский на английском языке.

При этом он не стал уточнять, о каких конкретно государствах идёт речь.

Зеленский боится, что после прекращения огня Запад оставит его «тет-а-тет» с Россией
Зеленский боится, что после прекращения огня Запад оставит его «тет-а-тет» с Россией

Ранее во Франции заявили, что Евросоюз разрабатывает семнадцатый пакет санкций в отношении России. Глава французского МИД Барро пояснил, что так блок собирается поддержать инициативу американского сенатора Линдси Грэма*, который также недавно угрожал РФ «сокрушительными санкциями».

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar