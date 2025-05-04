Зеленский грозится обложить санкциями всех, кто помогает России

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против тех стран, которые оказывают поддержку России. Соответствующая публикация появилась в соцсетях главаря киевского режима.

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — написал Зеленский на английском языке.

При этом он не стал уточнять, о каких конкретно государствах идёт речь.