«Кожа перестаёт дышать»: Любителей кроксов предупредили о серьёзной опасности для здоровья

Популярные среди россиян кроксы представляют серьёзную опасность для здоровья наряду с резиновыми сапогами и сандалами на плоской подошве, предупредил врач-остеопат Дмитрий Симкин. Данная обувь, по его словам, способствуют развитию плоскостопия у людей с недостаточным объёмом тыльного сгибания голеностопного сустава.

Анатомическая особенность позволяет сгибать стопу не более чем на 90 градусов, а в положении лёжа носки постоянно остаются вытянутыми вперёд. Поэтому для профилактики плоскостопия и поддержания правильной осанки важно носить обувь на небольшом каблуке высотой 3-6 сантиметров. В качестве альтернативы подойдут кроссовки с «перекатом», отметил собеседник «Газеты.ru».

«Если вы планируете носить «кроксы» продолжительное время, то лучше надевать их на носки. Полимерный материал, который используют для производства такой обуви, не даёт стопам адекватной вентиляции. Кожа перестаёт нормально дышать, даже несмотря на отверстия на поверхности обуви», — подчеркнул эксперт.

Аналогичные рекомендации он дал и для резиновых сапог, которые не следует носить на голую ногу из-за повышенного риска образования грибка. Врач указал на важность выбора обуви, которая хорошо сгибается и амортизирует при ходьбе. Идеальным вариантом можно читать модели с небольшим каблуком высотой хотя бы в один сантиметр.