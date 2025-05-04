Политолог объяснил, как сделка с Украиной по недрам повлияет на отношения США и РФ
Политолог Межуев: США будут стремиться к соглашению с Россией
Флаги России и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
США будут стремиться к некому соглашению с Россией для решения конфликта на Украине после подписания с ней договора по редкоземельным металлам, полагает старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев. Он подчеркнул, что до недавнего времени политика Дональда Трампа была хаотичной и противоречивой, однако теперь у него есть определённые успехи.
Собеседник РИА «ФедералПресс» уверен, что теперь США не выйдут из мирного процесса без серьёзных оснований. При этом сама по себе сделка с Украиной по недрам не приведёт к кардинальным изменениям, хотя и будет способствовать интересу Трампа к продолжению диалога. Политолог также подчеркнул, что некоторые возражения РФ могут быть учтены, а некоторые — отвергнуты.
«В Белом доме будут пытаться добиться договорённости с Россией, что потребует от России какого-то тоже выбора в одну или другую сторону», — заключил эксперт.
Напомним, 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение по редкоземельным металлам, согласно которому у США появится доступ к полезным ископаемым, расположенным на территории Украины. Осталось лишь ратифицировать документ. Поэтому Владимир Зеленский призвал США лишать виз депутатов Верховной рады, которые отказываются одобрить сделку.