Фицо рассказал, как ЕС пытается помешать ему долететь на Москвы

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-участницы Евросоюза отказывают ему в разрешении на пролёт над их территорией, если его самолёт будет держать путь в Россию, куда он собирается прилететь на День Победы. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я вам ещё расскажу веселые истории о том, как не хотят некоторые государства-члены Европейского союза разрешать пролёт правительственного самолета, это неприятные вещи. Это неприятно», — сказал премьер Словакии.