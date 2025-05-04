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Регион
4 мая, 14:42

Фицо рассказал, как ЕС пытается помешать ему долететь на Москвы

Фицо заявил, что страны ЕС запрещают его самолёту пролетать над их территорией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что некоторые страны-участницы Евросоюза отказывают ему в разрешении на пролёт над их территорией, если его самолёт будет держать путь в Россию, куда он собирается прилететь на День Победы. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я вам ещё расскажу веселые истории о том, как не хотят некоторые государства-члены Европейского союза разрешать пролёт правительственного самолета, это неприятные вещи. Это неприятно», — сказал премьер Словакии.

По словам Фицо, представители таких государств напрямую говорят, что через их территорию он не полетит. В связи с этим политик указал, в каком печальном состоянии находятся нынешние международные отношения.

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Возможно, это проделки главы Евродипломатии Каллас, которая ранее угрожала последствиями тем политикам, которые решат отправиться в Москву на 9 Мая. Несмотря на её заявления, Фицо сказал, что прибудет в российскую столицу на День Победы.

Владимир Озеров
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