В Крыму похвалили Рубио за объективность в вопросе границ Украины
Константинов заявил, что Рубио дал объективную оценку реальным границам Украины
Марко Рубио. Обложка © ТАСС / ЕРА
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что госсекретарь США Марко Рубио придерживается объективной позиции, говоря о границах Украины и невозможности Киеву вернуть себе полуостров. Об этом крымский политик сообщил в беседе с РИА «Новости».
«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — подчеркнул Константинов, отвечая на вопрос журналиста.
Политик добавил, что статус Крыма и новых российских территорий — это вопрос решённый и закрытый, поэтому киевский режим не должен питать иллюзий, что отчётливо понимают в Вашингтоне. Что касается мирового признания вхождения новых земель в состав России, то это никак не влияет на саму суть. Ведь Москву мало заботит, что кто-то из западных лидеров выскажется против изменения границ, уточнил Константинов.
Ранее Рубио заявил, что Киев не в силах восстановить контроль над территориями, утраченными после 2014 года. Позицию американского политика поддержали и в российском МИД. А депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал трезвым мнение Рубио, заявившего о невозможности вернуться к границам 1991 года.