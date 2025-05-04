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Регион
4 мая, 17:08

В Крыму похвалили Рубио за объективность в вопросе границ Украины

Константинов заявил, что Рубио дал объективную оценку реальным границам Украины

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / ЕРА

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что госсекретарь США Марко Рубио придерживается объективной позиции, говоря о границах Украины и невозможности Киеву вернуть себе полуостров. Об этом крымский политик сообщил в беседе с РИА «Новости».

«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — подчеркнул Константинов, отвечая на вопрос журналиста.

Политик добавил, что статус Крыма и новых российских территорий — это вопрос решённый и закрытый, поэтому киевский режим не должен питать иллюзий, что отчётливо понимают в Вашингтоне. Что касается мирового признания вхождения новых земель в состав России, то это никак не влияет на саму суть. Ведь Москву мало заботит, что кто-то из западных лидеров выскажется против изменения границ, уточнил Константинов.

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Ранее Рубио заявил, что Киев не в силах восстановить контроль над территориями, утраченными после 2014 года. Позицию американского политика поддержали и в российском МИД. А депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал трезвым мнение Рубио, заявившего о невозможности вернуться к границам 1991 года.

Татьяна Миссуми
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