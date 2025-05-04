Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что госсекретарь США Марко Рубио придерживается объективной позиции, говоря о границах Украины и невозможности Киеву вернуть себе полуостров. Об этом крымский политик сообщил в беседе с РИА «Новости».

Политик добавил, что статус Крыма и новых российских территорий — это вопрос решённый и закрытый, поэтому киевский режим не должен питать иллюзий, что отчётливо понимают в Вашингтоне. Что касается мирового признания вхождения новых земель в состав России, то это никак не влияет на саму суть. Ведь Москву мало заботит, что кто-то из западных лидеров выскажется против изменения границ, уточнил Константинов.