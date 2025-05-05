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Регион
5 мая, 03:56

Румынию назвали ключевым союзником США на Чёрном море

National Interest: Румыния становится важным союзником США на Чёрном море

Чёрное море. Обложка © freepik / ninjason1

Чёрное море. Обложка © freepik / ninjason1

Румыния становится критически важным союзником для Соединённых Штатов в контексте реализации американской стратегии на Чёрном море. Об этом сообщает издание The National Interest.

Как подчеркнули авторы материала, Румыния, будучи прифронтовым членом НАТО и ЕС, занимает стратегическую позицию на юго-востоке Европы и демонстрирует высокую степень военной солидарности с Америкой, начиная с операций в Ираке и заканчивая Афганистаном.

Географическое положение Румынии играет важную роль для логистики США, позволяя Вашингтону эффективно управлять своими интересами в регионе. В условиях растущей напряжённости на восточных границах НАТО румынская территория становится опорной базой для американских военных операций и обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Это позволяет Румынии не только укреплять свои оборонительные позиции, но и подтвердить её значимость в рамках альянса, что делает Бухарест незаменимым партнёром для США.

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Сейчас в Румынии проходят президентские выборы. Вперёд вырвался ультраправый кандидат Джордже Симион, однако из-за отсутствия у всех кандидатов более 50 процентов голосов избирателей на следующей неделе в стране стартует второй тур голосования. Оппозиционные силы тем временем заявляют о многочисленных нарушениях и подтасовках на избирательных участках.

Юния Ларсон
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