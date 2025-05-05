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Регион
5 мая, 05:03

Российские теннисисты впервые за пять лет не вошли в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / Daniil Medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / Daniil Medvedev

Впервые с июня 2019 года в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) российские игроки отсутствуют в топ-10. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте организации, лучший российский теннисист Даниил Медведев занимает 11-ю позицию с 3 290 очками, уступая идущему десятым датчанину Хольгеру Руне (3 440 очков).

Ещё недавно Россия могла похвастаться двумя представителями в элитной десятке — помимо Медведева там стабильно находился Андрей Рублёв. Однако после неудачного выступления на Madrid Open, где Рублёв не смог защитить прошлогодний титул, он опустился на 17-ю строчку с 2 580 очками, впервые с сентября 2022 года покинув топ-10.

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Ранее двадцатилетний российский теннисист Алексей Мокров оказался в эпицентре допингового скандала после того, как его тест на запрещённые вещества показал положительный результат. Проба, взятая у спортсмена во время турнира ITF, проходившего в египетском Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2024 года, обнаружила метаболиты нандролона — известного анаболического стероида.

Артём Гапоненко
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