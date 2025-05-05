Дом разрушен: Названы неочевидные причины принудительного изъятия дачного участка

Владелец дачного участка может даже не подозревать, что его собственность находится под угрозой изъятия, потому что основания для жёстких мер могут быть совершенно разными и не всегда очевидными, предупредил юрист Давид Адамс. В частности, под внимание органов власти могут попасть неухоженные объекты.

Неухоженными, по словам эксперта, считаются участки, на которых высота сорняков превышает один метр, при этом трава покрывает более половины территории. Если собственник годами не предпринимает никаких мер, то земля может попасть в список на изъятие, независимо от наличия построенного дома.

«Если крыша давно провалилась, оконные проёмы зияют пустотой, а ремонт не проводился более пяти лет — в общем, если дом разрушен — такое строение рассматривается как свидетельство того, что участок не используется», — добавил собеседник «Ленты.ру».

По его словам, отсутствие регистрации построенного дома в течение пяти лет также рассматривается как нарушение. Кроме того, причиной изъятия участка могут стать финансовые нарушения со стороны собственника, например, если дачник не платит членские взносы в товарищество или игнорирует коммунальные счета и штрафы.