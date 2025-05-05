Кедр и Сынок из морской пехоты оценили ситуацию на границе с Белгородской областью

Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают сдерживать попытки украинских войск прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора FPV-дронов с позывным Кедр.

По его словам, основная работа сейчас сосредоточена на одной из населённых точек и прилегающих лесополосах.

«Большую часть атаки отбили, но противник всё ещё пытается прорваться. Мы вместе со штурмовыми подразделениями этого не допускаем», — рассказал Кедр.

Другой оператор дронов, позывной Сынок, сообщил, что украинские силы действуют малыми группами, атакуя Краснояружский район.

«Выходят по 3–4 человека. Разведка у нас срабатывает оперативно — передаёт координаты, и мы тут же наносим удары. Сейчас выбиваем их из рощ. Прячутся грамотно, иногда даже открыто начинают копать укрытия. Постепенно оттесняем, чтобы пресечь дальнейшие попытки прорыва», — отметил он.