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5 мая, 08:11

Кедр и Сынок из морской пехоты оценили ситуацию на границе с Белгородской областью

Морпехи 155-й бригады сдерживают натиск ВСУ на границе с Белгородской областью

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Grebenyuk

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Grebenyuk

Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают сдерживать попытки украинских войск прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора FPV-дронов с позывным Кедр.

По его словам, основная работа сейчас сосредоточена на одной из населённых точек и прилегающих лесополосах.

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«Большую часть атаки отбили, но противник всё ещё пытается прорваться. Мы вместе со штурмовыми подразделениями этого не допускаем», — рассказал Кедр.

Другой оператор дронов, позывной Сынок, сообщил, что украинские силы действуют малыми группами, атакуя Краснояружский район.

«Выходят по 3–4 человека. Разведка у нас срабатывает оперативно — передаёт координаты, и мы тут же наносим удары. Сейчас выбиваем их из рощ. Прячутся грамотно, иногда даже открыто начинают копать укрытия. Постепенно оттесняем, чтобы пресечь дальнейшие попытки прорыва», — отметил он.

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Обстрелы Белгородской области продолжаются, но российские подразделения группировки «Север» удерживают позиции и пресекают попытки диверсионных групп проникнуть на территорию России.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала семья из трёх человек. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу.

Марина Фещенко
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